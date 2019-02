Ulrich Selzer studierte Germanistik und Betriebswirtschaftslehre in Mainz, Bonn und Tokio. Seit mehr als 15 Jahren ist er in leitenden Vertriebspositionen in der Automobilbranche tätig. Vor seiner aktuellen Position als Sales Director Deutschland bei Volkswagen war Selzer Global Sales Director von Seat in Spanien. Zuvor war er zehn Jahre für den Toyota-Konzern tätig, unter anderem als Deutschland-Chef von Toyota sowie Lexus und als Director Product Planning & Market Intelligence für Toyota Europe in Brüssel. Von 1997 bis 2004 wirkte Selzer in verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen bei BMW. Seine Karriere in der Automobilindustrie startete er 1993 bei Opel als Produktmanager für die Modelle Corsa und Tigra.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Ulrich Selzer einen äußerst erfahrenen und profilierten Vertriebsmanager gewinnen konnten. Mit ihm werden wir die Marktposition von Opel und die Profitabilität unseres Geschäfts in Deutschland weiter stärken", sagt Xavier Duchemin, Geschäftsführer Vertrieb, Aftersales und Marketing der Opel Automobile GmbH. "Zugleich möchte ich mich herzlich bei Jürgen Keller bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Deutschland ist für Opel der größte Markt. Im vergangenen Jahr verkaufte die Marke mit dem Blitz hierzulande in Partnerschaft mit 370 Händlern mehr als 240.000 Fahrzeuge.