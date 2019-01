Toyota-Fahrer können bei einer Panne im Rahmen der Mobilitätsgarantie nun per App Hilfe anfordern. Anstatt wie bisher die Telefonnummer des Mobilitäts-Services zu wählen, wird der Hilfs- oder Abschleppdienst online bestellt. Der Weg des Pannenhelfers lässt sich anschließend online verfolgen. In Kürze soll zudem ein virtueller Agent zur Verfügung stehen, der per Spracherkennung Kundeninformationen aufnimmt und weiterverarbeitet. Alternativ bleibt die herkömmliche Telefon-Hotline in Betrieb.

Pannenservice von Toyota Schnelle Hilfe per App

