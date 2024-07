Partnerschaft DKV Mobility und Bosch Car Service Mehr Service für Flottenkunden

Die Partnerschaft von DKV Mobility und Bosch Car Service soll Flottenkunden in Deutschland neue Möglichkeiten bieten. So können etwa Service- und Reparaturarbeiten an über 450 Bosch Car Service Stationen in Deutschland mit der DKV Card bezahlt werden. Weitere Stationen sollen folgen.

Vorteile für Flotten bis 3,5 Tonnen

Das neue Angebot richtet sich speziell an Flotten mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen. Dies macht DKV Mobility zum ersten Servicekartenanbieter, der den Werkstattservice von Bosch nutzen kann. Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, über die Vorteile: "Die Bosch Car Service Organisation ist ein großartiger Partner mit hochwertigem Service und einem umfassenden Werkstattnetz in Deutschland. Wir freuen uns, dass die DKV Card nun als erste Servicekarte im Werkstattnetz akzeptiert wird und wir so unseren Kunden noch mehr exklusive Services bieten können."

Qualifizierter Service für alle Marken

Flottenkunden profitieren somit nicht nur von der breiten Akzeptanz der DKV Card, sondern auch von der Expertise und den Einsparmöglichkeiten durch den freien Werkstattmarkt. "Mit Bosch Car Service profitieren Inhaber der DKV Card von hochqualifiziertem Personal, einer Werkstatt mit Kompetenz für alle Marken und einer Kostenersparnis durch den Zugriff auf den freien Werkstattmarkt unabhängig von den jeweiligen Fahrzeugherstellern," so Mehringer.

Unabhängiges Werkstattnetz

Die Robert Bosch GmbH betreibt mit Bosch Car Service ein Werkstattkonzept für die Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und betreibt nach eigenen Angaben über 15.000 Werkstätten weltweit, davon über 900 in Deutschland.

