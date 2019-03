VW Financial Services kauft Logpay

Die Autoindustrie ist die innovativste Branche in Deutschland – zumindest, was die Patente angeht. Bei der Zahl der Anmeldungen lag 2018 Zulieferer Bosch bundesweit an der Spitze, wie das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mitteilt. Der Stuttgarter Konzern kam auf 4.230 Anmeldungen, gefolgt von Wettbewerber Schaeffler mit 2.417 und Autohersteller Ford mit 1.921 Anmeldungen.

Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr die meisten Patente angemeldet. Insgesamt ist die Autobranche nach wie vor sehr innovativ in Deutschland. Auch die Plätze zwei und drei bleiben in der Branche.

