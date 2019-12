Mit sofortiger Wirkung übernimmt Niccolò Biagioli (45) die Funktion des Brand Country Managers Alfa Romeo und Jeep bei der FCA Germany und verantwortet in dieser Funktion das operative Ergebnis sowie die Positionierung und das Image der beiden Marken in Deutschland. Er berichtet in seiner neuen Rolle an Maria Grazia Davino, Vorstandsvorsitzende von FCA Germany in Frankfurt.

Niccolò Biagioli verfüge über viel Erfahrung innerhalb der deutschen und internationalen Organisation von FCA und bekleidete seit 2002 unterschiedliche Positionen sowohl in Deutschland als auch in der Turiner Zentrale. Er soll übergangsweise weiterhin die Direktion Supply Chain and Sales Planning bei FCA Germany in Frankfurt leiten. „Seine nationale Vertriebserfahrung als Gebietsleiter und internationale Rolle als Area Manager für unterschiedliche Märkte (u. a. Deutschland, Österreich, Portugal, Südost-Asien, Australien, Neuseeland) sowie seine Vergangenheit als Brand Manager Alfa Romeo, sind optimale Basis für diese neue Aufgabe", begründet Maria Grazia Davino die Berufung Biagiolis.