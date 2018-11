Ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder am Nachmittag zurück nach Hause: Wer mit dem Auto pendelt, fährt meist allein. Wie Toyota nachgeforscht hat, trifft dies in Deutschland auf 80 Prozent der 18 Millionen Pendler zu. Dabei ließe sich mit einem schon lange bekannten Konzept ganz einfach Geld sparen und die Umwelt schonen: mit der Fahrgemeinschaft. Die schwierige Suche nach dem passenden Mitfahrer erleichtert künftig Toyota mit einer Pendler-App . "Die Toyota Kreditbank bietet Unternehmen eine neue Smartphone-App für innerbetriebliche Fahrgemeinschaften, die Pendler mit dem gleichen Arbeitsweg zusammenbringt. Unser Carpooling-Angebot richtet sich an Unternehmen, kann aber auch von Privatleuten kostenfrei genutzt werden," sagt Axel Nordieker, Geschäftsführer der Toyota Keditbank.

