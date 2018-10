Die Nutzung der Plattform ist für jeden Anbieter oder Mitfahrer möglich, auch ohne Mitgliedschaft in einem der Mobilitätsklubs. Den konkreten Mitfahrpreis handeln Fahrer und Mitfahrer untereinander aus, oder sie wechseln sich gegenseitig mit den Fahrten ab.

Der ADAC und seine europäischen Partnerklubs aus der Schweiz (TCS) und aus Frankreich (ACA) vermitteln daher auf ihren Online-Portalen kostenlose Fahrgemeinschaften in grenznahen Regionen. Ziel des gemeinsamen Pendlernetzes ist es, Berufspendlern die unkomplizierte Bildung von Fahrgemeinschaften auf dem täglichen Weg zur Arbeit zu ermöglichen. Das soll Straßen entlasten, zusätzliche Parkräume schaffen und Abgasemissionen reduzieren.

