Personalie Deutsche Leasing Orth neues Mitglied der Geschäftsleitung

In seiner neuen Funktion übernimmt Michael Orth den Bereich After Sales (Betrieb, Asset & Risiko). Damit tritt Orth die Nachfolge von Dr. Hubertus Mersmann an. Zusammen mit Frank Hägele, der den Vertrieb des Geschäftsfelds Mobility verantwortet, leitet der Diplom-Sparkassenbetriebswirt die Mobilitätssparte der Deutschen Leasing AG. "Michael Orth hat in den letzten Jahren erfolgreich Prozesse und Abläufe innerhalb der Deutsche Leasing Gruppe optimiert. Diese Erfahrungen wird er nun in den After Sales Bereich unseres Geschäftsfelds Mobility einbringen", so Sonja Kardorf, Vorstandsmitglied der Deutsche Leasing AG. Orth ist seit 20 Jahren in verschiedenen Managementfunktionen der Deutsche Leasing Gruppe tätig.

