Personalie Nokian Tyres Pompei wird Nokian-Chef

Paolo Pompei wurde zum neuen Präsidenten und CEO von Nokian Tyres ernannt. Er tritt seine Position am 1. Januar 2025 an. Bis dahin bleibt Jukka Moisio Präsident und CEO des Unternehmens.

Paolo Pompei gilt als erfahrener Profi der Reifenindustrie und war seit 2017 Präsident bei Yokohama TWS. Pompei hatte zuvor zahlreiche Führungspositionen in der Trelleborg-Gruppe inne, einschließlich der Präsidentschaft der Business Unit Agricultural Tires. Außerdem war er bei Pirelli tätig und ist derzeit Vorstandsmitglied der European Tyre and Rubber Manufacturers' Association (ETRMA). Pompei hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen M.Sc. in Internationalem Handel sowie zusätzliche Qualifikationen in Betriebswirtschaft und Management. "Ich freue mich sehr, dass Paolo Pompei die Führung von Nokian Tyres übernimmt", sagt Jukka Hienonen, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nokian Tyres. "Pompei bringt umfassende internationale Erfahrung und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Reifenindustrie mit. Er versteht die Märkte in Zentraleuropa und Nordamerika, die für Nokian Tyres von entscheidender Bedeutung sind, und ist ideal positioniert, um das Unternehmen zu einem Nettoumsatz von zwei Milliarden Euro zu führen."

Transformation bei Nokian

Paolo Pompei äußerte seine Begeisterung über die neue Rolle: "Ich fühle mich geehrt, die Führung von Nokian Tyres zu übernehmen. Das Unternehmen befindet sich in einer spannenden Transformationsphase, strebt starkes Wachstum in Zentraleuropa und Nordamerika an und baut die weltweit erste CO2-emissionsfreie Reifenfabrik in Rumänien. Ich freue mich darauf, mit dem Team von Nokian Tyres zusammenzuarbeiten und zukünftige Erfolge zu gestalten."

Rücktritt von Nokian-CEO Jukka Moisio

Der bisherige Präsident und CEO, Jukka Moisio, hatte am 27. März 2024 seinen Rücktritt für das Jahr 2024 angekündigt. "Jukka Moisio hat Nokian Tyres durch außergewöhnliche Zeiten geführt und das Unternehmen zu neuem Wachstum verholfen. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit und seinen Beitrag zum Unternehmen", sagte Hienonen.

Über Nokian Tyres: Nokian Tyres plc ist ein führender Hersteller von Reifen mit einer starken Präsenz in den nordischen Ländern und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und seine ambitionierten Wachstumsziele in den wichtigsten globalen Märkten.

