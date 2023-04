Personalien Dekra mit neuen Vorstands-Positionen

Dekra hat gleich zwei neue Mitglieder in den Vorstand des Unternehmens berufen: Petra Finke (55), derzeit Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH, wird das Unternehmen zum 1. Juli 2023 in der neu geschaffenen Position der Chief Digitalization Officer (CDO) verstärken; mit sofortiger Wirkung übernimmt Peter Laursen (47) die ebenfalls neu geschaffene Position des Chief Operation Officer (COO).

Mobilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit

Als neue CDO von Dekra wird Petra Finke daran arbeiten, das Geschäftspotenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen – ein zentrales Unternehmensziel von Dekra. Das Unternehmen rechnet damit, dass digitale Services eine immer wichtigere Rolle für die TIC-Branche (Testing, Inspection and Certification) spielen werden und will sein Serviceportfolio entsprechend verändern. Moderne Technologien wie KI und Remote Services werden hierbei eine entscheidende Rolle spielen; sowohl bei der Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungen als auch bei der Neuentwicklung zuverlässiger Services für die Dekra Schwerpunktbereiche Zukünftige Mobilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit. Petra Finke (55) war über 20 Jahre für die Rhenus Gruppe tätig, zuletzt als Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH. Sie verantwortete die globale IT und Digitalisierung und steuerte in dieser Funktion erfolgreich die Transformation der heterogenen IT- und Prozesslandschaft des Unternehmens in ein verteiltes, cloudbasiertes digitales Ökosystem.

Ausbau globaler Geschäftstätigkeit

Peter Laursen (47) ist seit 10 Jahren für Dekra tätig. Seine unternehmerische Stärke hat er wiederholt unter Beweis gestellt; so wurde die Dekra Akademie Dänemark unter seiner Leitung zum unangefochtenen Marktführer des Landes. Als neuer COO von DE Dekra wird er für die sechs Geschäftsregionen von Dekra verantwortlich sein und damit für Standorte und Aktivitäten in 60 Ländern auf allen Kontinenten, sowie für Group Marketing & Sales. Laursen wird die globale Geschäftstätigkeit ausbauen, insbesondere in den strategischen Wachstumsregionen Nordamerika und Asien. „Ich freue mich darauf, künftig eng mit Petra Finke und Peter Laursen zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass das Kundenerlebnis bei Dekra weltweit ein herausragend positives ist. Ihre Führungsqualitäten, umfassende Erfahrung und beruflichen Erfolge werden einen entscheidenden Beitrag dazu liefern, unseren geschäftlichen Erfolg auszubauen und die digitale Transformation zu beschleunigen“, sagte Stan Zurkiewicz, Vorstandsvorsitzender Dekra e.V. und Dekra SE.