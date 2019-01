Viel Benzinpower in den USA

Zu den äußerlichen Merkmalen gehören unter anderem ein schwarz verchromtes Löwenemblem sowie schwarze Zierleisten und Leichtmetallräder. Dank der Komfort-Pakete sind sowohl bei 2008 als auch 308 Sitzheizungen vorn, Rückfahrkameras und ein Navigationssystem an Bord. Speziell der 308 bietet zudem elektrische Lendenwirbelstützen und eine Massagefunktion für die Vordersitze. Während beim 308 Black Edition ein Benziner und ein Diesel mit jeweils 130 PS zur Wahl stehen, gibt es für den 2008 zwei Benziner mit 110 PS sowie 130 PS und einen 120 PS starken Diesel.

Peugeot bietet ab sofort für die Baureihen 2008 und 308 ein Sondermodell namens Black Edition zu Preisen ab 21.000 beziehungsweise 23.900 Euro netto an. Beide basieren auf dem mittleren Ausstattungsniveau Allure und beinhalten zusätzlich das Komfort-Paket. Als weitere Besonderheit gibt es zudem einige Schwarzakzente außen. Der Preisvorteil soll laut Peugeot rund 700 Euro betragen.

Peugeot steigt auf den Sondermodell-Zug auf und bringt 2008 und 308 zu attraktiven Preisen als Black Edition in den Handel. Neben schwarzen Zierleisten gibt es gehobene Ausstattung.

