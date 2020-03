Die Systemleistung setzt sich aus einem 181 PS starken Benzinmotor mit einem E-Motor mit 110 PS zusammen. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgang-Automatik an die Vorderachse, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 225 km/h angegeben. Die Lithium-Ionen-Batterie weist einen Energiegehalt von 13,2 kWh aus. Rein elektrisch lassen sich Strecken von rund 56 Kilometern zurücklegen. Das Aufladen des Akkus dauert an einer einphasigen Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,7 kW ca. 3,5 Stunden.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw