Der neue 308 kommt zunächst als Steilheck im Oktober auf den Markt. Die Front wird durch einen großen Kühlergrill samt dem mittig platzierten neuen zweidimensionalen Löwenlogo auffällig in Szene gesetzt. Die Scheinwerfer sind je nach Ausstattungslinie auch mit Matrixlicht erhältlich. Das Interieur wird wie zuvor vom sogenannten i-Cockpit geprägt. Es verfügt nun über ein frei konfigurierbares Display. Über ein 10-Zoll-großen Touchpad lassen sich unter anderem Audio, Navigation und Klimaanlage bedienen. Je nach Komfortniveau stehen unter anderem Ledersitze, Alu-Applikationen und Ambiente-Beleuchtung zur Wahl. Ein modernes Infotainmentsystem, das sich über einen digitalen Assistenten ("OK Peugeot ") auch per Sprache bedienen lässt, hält ebenfalls Einzug in den 308.

Die dritte Generation des Peugeot 308 ist nun bestellbar und startet in Verbindung mit dem 110 PS starken 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner zu Preisen ab 19.495 Euro (alle Preise netto). Damit wird die Neuauflage des französischen Kompaktmodells rund 840 Euro teurer.

Peugeot hat die Preise für den neuen 308 verraten. Der Kompakte wird etwas teurer, und ist digital up to date.

