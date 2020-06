Der aktuelle 308 ist in Deutschland seit 2013 zu haben, 2017 gab es ein leichtes Lifting. Für 2021 wird eine Neuauflage erwartet.

Kurz vor dem Modellwechsel aktualisiert Peugeot das Kompaktmodell 308 noch einmal. Bei der Limousine und dem Kombi SW sind nun die aus anderen Modellen der Marke bekannten digitalen Instrumente serienmäßig an Bord, für Felgen und Karosseriefarben stehen neue Optionen zur Wahl. Darüber hinaus ordnen die Franzosen die Ausstattungslinien um. Die Basisvariante "Access" entfällt, die höheren Linien werden jeweils um eine "Pack"-Variante mit zusätzlichen Extras ergänzt. Unverändert bleibt das Benzinerangebot mit drei Motoren zwischen 1,2 Litern und 1,6 Litern Hubraum sowie 110 PS und 263 PS. Bei den Dieseln fällt das 177 PS starke 2,0-Liter-Top-Modell aus dem Programm, so dass nun zwei 1,5-Liter-Vierzylinder mit 102 PS und 131 PS zur Wahl stehen. Die Preise starten bei 19.075 Euro netto.

