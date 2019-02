Wichtigster Unterschied zum Viertürer ist der große Laderaum, der schon im Fünf-Personen-Betrieb 530 Liter schluckt. Wird das hintere Gestühl umgeklappt, sind es sogar 1.780 Liter. Je nach Version kann bis zu einer halben Tonne an Frachtgut mitgeschleppt werden. Mit der Limousine gemein hat der SW die lange Liste an Extras und Assistenzsystemen, auf der sich unter anderem ein Nachtsichtsystem findet.

Zu Preisen ab 27.521 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort die Kombivariante des Peugeot 508 bestellbar. Das "SW"-Modell ist damit 924 Euro teurer als die bereits seit Mitte 2018 erhältliche Limousine. Basismotorisierung ist ein 1,5-Liter-Diesel mit 130 PS, alternativ sind zwei weitere Selbstzünder mit 2,0 Litern Hubraum und 160 PS sowie 180 PS zu haben. Die beiden letzteren sind serienmäßig mit einer Achtgangautomatik gekoppelt, für den Einstiegsdiesel ist diese gegen Aufpreis zu haben. Das Benzinerprogramm besteht aus zwei 1,6-Liter-Motoren mit 180 PS und 225 PS, beide in Verbindung mit einer Achtgangautomatik.

