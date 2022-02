Die Service-Edition ist für den Kastenwagen in zwei Längen und Höhen erhältlich und ab 38.250 Euro (alle Preise netto) zu haben. Der Boxer Kipper kostet als Editionsmodell ab 45.400 Euro.

Der Peugeot Boxer kann wieder in der Ausstattungsversion "Edition" geordert werden. Sie steht für den Kastenwagen und Kipper zur Verfügung und baut auf dem Komfortniveau Premium auf. Zum Serienumfang zählen etwa Klimaanlage, Audio-System, Einparkhilfe und eine akustische Fußgängerwarnung für den hinteren Bereich (Kasten). Außerdem ist der Kasten wieder mit Doppelkabine bestellbar.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings