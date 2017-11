Nach einer halbjährigen Übergangsphase hat Peugeot Deutschland wieder einen Geschäftsführer. Im April waren drei Manager rund um den damaligen Chef Benno Gaessler entlassen worden.

Der neue Peugeot-Deutschland-Geschäftsführer Steffen Raschig hat jahrelange Erfahrung im automobilen Vertrieb und war zuletzt Direktor für Nutzfahrzeuge bei Opel/Vauxhall. Er begann seine automobile Karriere bei verschiedenen Importgesellschaften in Marketing und Vertrieb, seit 2008 war er für General Motors in verschiedenen führenden Positionen tätig.

Albéric Chopelin, CEO der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland: "Ich freue mich, dass wir einen so erfahrenen Automobilisten für Peugeot gewinnen konnten. Steffen Raschig kennt das Geschäft und die Herausforderungen unserer Branche bestens und wird starke Impulse setzen." Dabei kommt Raschig seine Erfahrung in Südosteuropa, in Russland sowie in Zentraleuropa zugute, die er bei GM sammeln konnte.