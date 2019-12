Steffen Raschig trieb nach seinem Amtsantritt in 2017 die Elektrifizierung der Modellpalette in Deutschland voran und fokussierte sich verstärkt auf das Privatkundengeschäft. Davor Raschig von für das Nutzfahrzeuggeschäft der PSA-Marken Opel und Vauxhall zuständig. Raschig werde sich künftig einer neuen beruflichen Management-Aufgabe außerhalb der Groupe PSA widmen.

Nach Angaben des Unternehmens verlässt Steffen Raschigdie französische Automarke auf eigenen Wunsch. Seine Nachfolge tritt zum 1.1.2020 Haico van der Luyt an. Er bekleidet die Position des Direktors Vertrieb, die er seit dem Jahr 2017 innehat. Seine Erfahrungen in der Automobilindustrie sammelte er im Vorstand Vertrieb für den japanischen Automobilhersteller Nissan Motor Germany sowie im Vorstand der italienischen Hersteller Alfa Romeo, Lancia und Jeep der Fiat Chrysler Automobiles Germany.

