Ende des Jahres folgt die die 4,60 Meter lange Basisversion (50 kWh, 330 Kilometer), die ab 42.134 Euro zu haben ist. Außerdem erweitert noch eine 5,30 Meter lange Variante (ab 46.436 Euro) das Angebot. Alle Längen können zudem mit einer 75 kWh-großen Batterie kombiniert werden, die Reichweiten von bis zu 330 Kilometer ermöglicht. Für den Vortrieb sorgt immer ein 136 PS starker E-Motor. Peugeot bietet den e-Traveller neben den Varianten für Privatpersonen auch für gewerbliche Nutzung an. Bis zu neun Personen finden im Fahrzeug Platz, das mit dem Opel Vivaro-e sowie Citroen e-Space Tourer baugleiche Derivate hat.

Der batterieelektrische Peugeot e-Traveller ist in der mittleren Längenvariante (4,95 Meter) und in Kombination mit einer 50 kWh-großen Batterie ab sofort bestellbar. Der elektrische Transporter kostet in der Ausstattungslinie "Active" 45.798 Euro (alle Preise netto). Der Akku reicht für 225 Kilometer (WLTP).

Das Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen steigt, auch bei E-Transportern. Jetzt ist der Peugeot-Drilling e-Traveller erhältlich, zumindest schon einmal in einer Längenversion.

