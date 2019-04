Kompaktvan am Ende

Der Expert Kombi wird in drei Längen (4,60 Meter, 5,00 Meter und 5,30 Meter) angeboten und ist als 5-, 6-, 8- oder 9-Sitzer erhältlich. In Verbindung mit dem 102 PS-Diesel kostet der Wettbewerber zum VW T6 Kombi ab 25.739 Euro netto.

Peugeot rundet das Motorenprogramm des Expert Kombi nach unten ab. Ein 1,5-Liter-Diesel mit 102 PS markiert ab sofort die Einstiegsmotorisierung des Personentransporters und ist für die Längenvarianten mit 4,60 und 5 Meter erhältlich. Wie gehabt stehen zudem ein 1,5-Liter mit 120 PS und ein Zweiliter mit 150 PS zur Wahl. Das neue Basisaggregat mobilisiert 270 Nm und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 157 km/h. Den Verbrauch geben die Franzosen mit durchschnittlich 4,9 Litern an.

Peugeot wertet die Serienausstattung des Expert Kombi auf. Mit im Angebot ist außerdem ein neuer Basismotor. So sinkt der Einstiegspreis sogar.

