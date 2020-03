Bis zu 6.000 Euro Eintauschprämie für das Altfahrzeug bietet Peugeot nun Käufern eines Neuwagens der Marke an. Die Maximalsumme gibt es beim Kauf eines 308 SW, 3008 oder 5008 mit Dieselmotor, für die Modelle 308, 308 SW, 3008 und 5008 gelten niedrigere Prämien.

Peugeot will die Verkäufe seiner Kompaktmodelle ankurbeln. Wer seinen Altwagen abgibt, erhält hohe Rabatte.

