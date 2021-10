Im Frühjahr 2022 will Piëch Automotive einen zweiten Prototypen des GT bauen, 2023 sollen weitere folgen. Ein Jahr später ist der Beginn der Serienproduktion in den Hallen eines renommierten Autoherstellers geplant. Im ersten Jahr sollen 1.200 Fahrzeuge entstehen.

Der 2019 von Piëch Automotive vorgestellte Elektrosportwagen ist mittlerweile als Prototyp unterwegs. Das aktuell unter dem Projektnamen „Piëch GT“ firmierende Vorserienfahrzeug leistet 611 PS. Drei Synchronmotoren mit jeweils 150 kW kommen zum Einsatz – zwei an der Hinter- einer an der Vorderachse. Damit soll der 100-km/h-Sprint weniger als drei Sekunden dauern. Die 75 kWh große Traktionsbatterie ermöglicht nach WLTP-Messung 500 Kilometer Reichweite. Ein Laden des Akkus auf 80 Prozent soll in 8 Minuten möglich sein.

Auf dem Genfer Autosalon 2019 stellte Piëch Automotive das Konzeptauto Mark Zero vor. Mittlerweile ist aus dem Showcar ein fahrtaugliches Auto geworden.

Piech Mark Zero Prototyp ist fertig

