Elektroautos in Europa

Elektroautos in Europa Zulassungen steigen kräftig

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Mittelklasseautos

Elektroautos in Europa

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Die Bilanz des laufenden Jahres fällt jedoch auch im Reich der Mitte deutlich negativ aus: 4,35 Millionen Neuzulassungen in den ersten vier Monaten entsprechen einem Rückgang um 35 Prozent. In den USA wurden im gleichen Zeitraum 4,19 Millionen Pkw verkauft, 21 Prozent weniger als zuvor. Der westeuropäische Markt verbuchte ein Minus von 40 Prozent und kam auf 3 Millionen Neuzulassungen.

Im April ist die Neuwagennachfrage weltweit erneut gesunken. Die westlichen Märkte rutschten zweistellig ins Minus, China hingegen erholt sich bereits, verbucht nur noch ein leichtes Minus, wie aus Zahlen des Automobilverbands VDA hervorgeht. Demnach wurden in Westeuropa 245.500 Pkw neu zugelassen, 80 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den USA sank der Absatz um 49 Prozent auf 707.800 Fahrzeuge, in China lag die Nachfrage mit 1,5 Millionen Einheiten nur noch um 2,2 Prozent unter dem Wert von 2019.

Licht am Horizont: Während hier die Märkte am Boden sind, nähert sich China wieder dem Vorjahresniveau.

Pkw-Märkte weltweit In China geht’s aufwärts

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw