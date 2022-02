Den größten Anteil an den SUV-Verkäufen in Europa verbuchte der VW-Konzern mit 23,9 Prozent, gefolgt von Stellantis mit 16,4 Prozent und Hyundai-Kia mit 10 Prozent. Gefragtestes Modell war der Peugeot 2008 mit 16.330 Neuzulassungen, knapp vor VW T-Roc und Dacia Duster.

Der SUV-Marktanteil in Europa hat im Dezember ein Rekordhoch erreicht. Laut Daten der Beratungsagentur Jato entstammten 47,5 Prozent aller Neuwagen in der EU und Großbritannien diesem Segment. Das sind 451.248 Fahrzeuge. Die größte Gruppe innerhalb der SUV-Klasse machen die Kompakt-Modelle mit 175.661 Einheiten aus.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings