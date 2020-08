Da geht noch was

Weniger Änderungen gab es bei den Vorlieben in Sachen Fahrzeugklasse. Wichtigstes Segment war auch 2019 mit 38 Prozent die Kompaktklasse, gefolgt von den Kleinwagen mit 33,2 Prozent. Deutlich abgeschlagen erreichte die Mittelkasse 13,1 Prozent, Kleinstwagen und Business-Klasse kamen jeweils auf rund 7 Prozent Marktanteil.

Das SUV drängt andere Pkw-Karosserieversionen europaweit immer mehr an den Rand. Im Gesamtjahr 2019 erreichte der Marktanteil der Crossover 38,4 Prozent, wie das Beratungsunternehmen Inovev ermittelt hat. Gegenüber 2010 (11,4 Prozent) bedeutet das mehr als eine Verdreifachung. Der Anteil der Limousinen an den Pkw-Neuzulassungen sank im gleichen Zeitraum von 76 Prozent auf 55,9 Prozent. Die Van-Quote fiel von 10,7 auf 4,1 Prozent. In die Rechnung flossen Zahlen der 29 größten europäischen Märkte ein. In Deutschland lag der SUV-Anteil 2019 bei knapp 31 Prozent.

Pkw-Neuzulassungen SUV-Boom in Europa

