Sprit morgens und abends am billigsten

Kraftstoffpreise Sprit morgens und abends am billigsten

Der Transportermarkt zeigte sich im April 2020 ebenfalls tiefrot und mit ähnlichen Trends bei den Marktsegmenten. Auch bei leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities brachen die Neuzulassungen der Autovermieter am stärksten ein (minus 84,9 Prozent). Der Flottenmarkt schnitt im Vergleich zu den anderen Kanälen noch am besten ab (minus 40,6 Prozent).

Trotzdem schnitt der deutsche Markt immer noch besser ab als die meisten anderen Länder in Westeuropa. Beispielsweise kam die Zulassungstätigkeit in Spanien und dem Vereinigten Königreich mit Rückgängen von jeweils über 95 Prozent fast vollständig zum Erliegen.

Im Gegensatz dazu können die taktischen Kanäle unmittelbar reagieren. Angesichts ohnehin schon voller Höfe hat der Fahrzeughandel seine Eigenzulassungen so weit wie möglich eingeschränkt. Auch im Segment der Autovermieter werden normalerweise aus taktischen Gründen mehr Fahrzeuge zugelassen, als tatsächlich benötigt werden. Darüber hinaus geht die Nachfrage nach Mietwagen durch den gleichzeitigen Ausfall von Geschäftsreisen und Tourismus besonders stark zurück.

Dataforce erklärt die Unterschiede in den Marktsegmenten damit, dass die meisten im April zugelassenen Fahrzeuge bereits lange vorher bestellt waren. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Corona-bedingte Zurückhaltung der Käufer, sowohl gewerblich als auch privat, wird sich erst in einigen Monaten auswirken. Der Einbruch im April dürfte vorwiegend auf geschlossene Zulassungsstellen zurückzuführen sein beziehungsweise darauf, dass bestellte Autos nicht mehr bei den Händlern ankamen.

Der Einbrauch kam schnell und massiv. Schon im März lähmte das Virus den Pkw-Markt, im April wurden dann 61,1 Prozent weniger Pkw verkauft beziehungsweise zugelassen als im Vorjahresmonat. Am stärksten trifft es das Geschäft mit den Autovermietern. Die haben fast 85 Prozent weniger Autos angemeldet. Laut Dataforce reduzierte der Fahrzeughandel seine Eigenzulassungen um 71,8 Prozent, im Fahrzeugbau belief sich das Minus auf 65,4 Prozent.

Corona stürzt den Pkw-Markt in den Abgrund. Auch das Flottengeschäft ist eingebrochen, aber nicht ganz so stark wie das mit den privaten Käufern.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw