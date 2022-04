Die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi hat einen Fahrplan für die Zukunft aufgestellt. Bis 2030 will sie 30 Milliarden Euro in Elektromobilität und autonomes Fahren investieren.

Elektromobilität und autonomes Fahren sollen bei Renault, Nissan und Mitsubishi in Zukunft ganz oben stehen. Gemeinsam haben die drei Hersteller einen Fahrplan für die nächsten Jahre präsentiert. Bis 2030 sollen insgesamt über 30 Milliarden Euro in den gemeinsame Elektrofortschritt fließen.

Elektropläne von Nissan Hybrid als Brücke zum E-Auto

Mitsubishi will hierbei vor allem das vorhandene know how in Sachen Plug-in-Hybride und seine Allradkompetenz in die Technikentwicklung mit einbringen. Dafür will sich das japanische Unternehmen in den nächsten Jahren auch in Europa breiter aufstellen. Schon nächstes Jahr sollen zwei neue Modelle in Europa eingeführt werden, darunter die Neuauflage des ASX.

Beide sollen in enger Kooperation mit Renault und Nissan entwickelt und auch produziert werden. Außerdem will Mitsubishi die Einführung von rein elektrischen odellen in Europa prüfen.

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wollen die Allianz-Partner ihre gemeinsam genutzten Plattformen ausbauen. Bis 2030 sollen über 80 Prozent der insgesamt 90 Fahrzeugmodelle auf gemeinsam genutzten Architekturen entstehen. Der neue ASV zum Beispiel baut auf der CMF-B Plattform auf und wird im spanischen Renault-Werk in Valladollid gebaut. Insgesamt sind 35 neue E-Modelle auf fünf gemeinsamen EV-Plattformen geplant.

Zu der neuen Elektrostrategie soll auch die Entwicklung von Feststoffbatterien gehören. Schon bis 2026 sollen die Batteriekosten um 50 Prozent und bis 2028 um 65 Prozent gesenkt werden.Ziel sei eine doppelt so hohe Energiedichte wie bei den derzeitigen Lithium-Ionen-Battereien und die Ladezeit soll sich auf ein Drittel der aktuellen Zeit verkürzen. Ab 2028 soll die neue Technologie in Serie produziert werden können, so Mitsubishi.