Der Ford S-Max ist auf bestem Wege, sich bundesweit als Standard-Streifenwagen zu etablieren. In den nächsten Jahren liefert Ford bis zu 1.200 S-Max an die Polizei in Nordrhein-Westfalen aus. Jetzt übernahm Sachsen-Anhalt 47 Stück des Sport-Vans für die Polizei. Ford bekam den Zuschlag nach einer Ausschreibung der Polizei-Inspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt.

Anders als in Nordrhein-Westfalen, wo die Beamten im 190-PS-Diesel Streife fahren, müssen sich die Polizisten in Sachsen-Anhalt aber mit einem 150-PS-Diesel samt Achtgangautomatik begnügen. Die Ausstattung entspricht laut Ford den besonderen Anforderungen der Polizei und wurde zusammen mit Zulieferern entwickelt. Als Besonderheit haben die Fahrzeuge ein spezielles Ladungssystem für die umfangreiche polizeiliche Ausrüstung.