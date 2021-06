Weitere Besonderheiten des 911 GTS sind Schwarzakzente an der Außenhaut sowie das Sport-Design-Paket mit speziellen Verkleidungen von Bug, Heck und Seitenschwellern. Innen bietet er ein GT-Sportlenkrad sowie das Sport-Chrono-Paket mit Mode-Schalter, die Track-Precision-App sowie eine Reifentemperaturanzeige. Weitere Seriendetails sind die Sportsitze Plus sowie das Mikrofaser-Material Race-Tex, das dem Fahrgastraum eine sportlichere Note verleiht.

Zu den Besonderheiten des GTS gehören ein vom 911 Turbo abgeleitetes Fahrwerk mit Porsche Active Suspension Management (PASM) sowie die Turbo-Bremsen. Vom Turbo S wurden zudem die Leichtmetallräder mit Zentralverschluss übernommen. An der Vorderachse messen sie 20, an der Hinterachse 21 Zoll.

Der Sechszylinder-Boxermotor leistet in allen Antriebsspielarten 480 PS und damit 30 PS mehr als der GTS der vorherigen Elfer-Generation. In Kombination mit dem PDK dauert der Sprint auf 100 km/h 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 311 km/h.

