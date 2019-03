Zur Markteinführung bringt Porsche den 340 PS starken 3.0 V6 (70.345 Euro netto), der in 6,0 Sekunden auf 100 km/h sprintet. Mit dem 286 km/h schnellen 4.0 Biturbo-V8 (550 PS; 123.250 Euro) dauert das Ganze sogar nur 3,9 Sekunden. Alle anderen Motoren der Cayenne-Baureihe sollen später folgen, auch der Plug-in Hybride.

