Schnellladepark in der Stadt

Schnellladepark in der Stadt Innogy stellt 150-kW-Schnellladesäulen auf

300 Ladepunkte am Stammsitz

In der Porsche -Plattform sind jetzt über 49.000 Lademöglichkeiten in zwölf europäischen Ländern hinterlegt. Mit einem QR-Code über eine App oder mittels einer ID-Card erfolgt die Abrechnung des Ladevorgangs länderübergreifend über zentral hinterlegte Zahlungsdaten zu einem garantierten Preis je Markt und währungsunabhängig. Die Nutzung des digitalen Services ist nicht auf Porsche -Kunden beschränkt, sondern kann auch von Fahrern anderer Marken genutzt werden.

Kunden des Porsche -Charging-Service können jetzt leichter Ladesäulen finden, die tatsächlich in Betrieb und auch frei sind. Dazu verfügt die digitale Plattform über eine sogenannte Raitingfunktion. Sie zeigt an, wann zuletzt an einer Ladesäule ein Fahrzeug geladen wurde, wie verlässlich diese Informationen sind und wie oft dieser Ladepunkt täglich frequentiert wird. Zudem wurde die Navigationsführung zu einem ausgewählten Ladepunkt verbessert.

Who is Who Pkw