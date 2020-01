Marc Rieß (43) übernimmt am 1. Februar 2020 als Chief Operating Officer (COO) die Geschäftsführung der Porsche Financial Services. Rieß war seit 2012 Chief Financial Officer (CFO) der Finanztochter in den USA und Kanada. Zuvor leitete er dort das Risikomanagement und Controlling. Rieß arbeitet bereits seit 2003 in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Porsche Financial Services.

Sein Vorgänger Jörg Pape wechselte im August 2019 als CEO zur Volkswagen Financial Services Brasilien.