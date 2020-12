Mit zwei extravagant beklebten Porsche Taycan will Signal Design die Folierungs-WM in Las Vegas gewinnen.

Schreiend bunte Firmenwagen passen sicher nicht zum Image jedes Unternehmens. Doch darum ging es Markus Schaeffler und Timo Wuerz mit ihrem neuesten Projekt nicht. Mit zwei schrill beklebte Porsche Taycan wollen der Chef von Signal Design und der international gefeierte Künstler zeigen, was mit Folie machbar ist. Und nebenbei wollen die beiden den WM-Titel als weltbeste Folierer zurückholen. Schon 2013 gewannen sie den „Wrap like a king award“, den wichtigsten Branchenpreis weltweit.

Als Thema für die Folierung wählten sie Las Vegas, den Ort, an dem der Preis 2021 verliehen wird. Schillernd und bunt, elektrisch und elektrisierend sei die Stadt, eine Inspiration, schwärmt der Firmeninhaber. Schaeffler und Wuerz brennen beide für die Marke Porsche und reisten viel nach Las Vegas. „Es gibt wenig Städte auf der Welt, die so bunt und so flashig sind, das passt sehr gut zu meinen Designs“, so Timo Wuerz. „Viele Designelemente stammen aus dem Hard Rock Hotel, wo wir immer übernachten haben. So ist das Auto nicht nur ein Kunstwerk, sondern gleichzeitig eine Lebensgeschichte.“