Das Porsche Passport-Angebot aus den USA ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Dort können Kunden aus einem Fahrzeugpool flexibel das Fahrzeug deutlich häufiger wechseln als mit Porsche Inflow.

„Wir wollen unseren Kunden neue Möglichkeiten der Fahrzeugnutzung anbieten, die sich durch Flexibilität und Attraktivität auszeichnen. Mit Cluno haben wir einen idealen Kooperationspartner gefunden, der für moderne digitale Mobilitätsdienstleistungen steht und gemeinsam mit uns an neuen Lösungen arbeitet“, sagt Thilo Koslowski, Geschäftsführer von Porsche Digital. Das junge Unternehmen Cluno bietet Auto-Eigentum im Abo-Modell in ganz Deutschland. Der Vorteil gegenüber Leasing oder Finanzierung ist die größere Flexibilität, da die Kündigungsfrist nur drei Monate beträgt.

Porsche bietet zusammen mit dem Münchener Mobilitätsunternehmen Cluno mit Porsche Inflow ein Abomodell für die Stuttgarter Autos an. In einem monatlichen Paketpreis können Kunden Porsche fahren.

