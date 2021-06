Ist der Fahrer mit einem Anhänger unterwegs, wird die geringere Reisegeschwindigkeit bei der Berechnung der Ankunftszeit berücksichtigt. Das neue PCM nutzt als technische Grundlage den Infotainment-Baukasten des VW -Konzerns, bietet neben einer anderen Gestaltung aber auch andere Funktionen. Gemeinsam mit der Software-Basis sind allerdings die Möglichkeit von "Over-the-Air-Updates" und die dauerhafte Internetverbindung per LTE-Mobilfunkstandard.

Neben der neuen Oberfläche und Bedienlogik gibt es auch neue Funktionen. So ist nun der Streaming-Dienst Apple Music direkt im Fahrzeug integriert und muss nicht mehr über das Smartphone beziehungsweise Apple Car Play genutzt werden. Erstmals unterstützt Porsche nun auch Googles Gegenstück "Android Auto", zunächst aber nur per Kabelanbindung. Darüber hinaus soll das Navigationssystem inklusive der Echtzeit-Verkehrslagen-Berechnung nun deutlich schneller arbeiten als zuletzt, neue Funktionen wie eine Caravan-Erkennung sollen die Nutzung vereinfachen.

Die Darstellung lässt sich vom Nutzer nach eigenen Vorlieben per Fingerzeig auf dem Touch-Display konfigurieren. Viele Einzelfunktionen lassen sich nun über unterschiedliche Wege nutzen, wobei auch die neue und nun verständigere Sprachsteuerung integriert ist. Wer mit dem Finger einen Punkt auf der Navi-Karte markiert und gleichzeitig "Fahr mich dahin" sagt, hat bereits das Ziel gesetzt. Aktiviert wird die Spracherkennung über den Befehl "Hey Porsche ".

Porsche bringt eine neue Infotainment-Generation an Bord seiner Neuwagen. Die sechste Ausbaustufe des " Porsche Communication Management" wartet mit besserer Vernetzung, neuer Grafikoberfläche und Sprachbedienung auf. Erstmals ist neben Apple Car Play auch Android Auto integriert. Verwendet wird die neue Hard- und Software nach dem Modelljahreswechseln in den Sommermonaten zunächst im Sportwagen 911, der Limousine Panamera sowie im SUV Cayenne. Augenfälligste Änderung ist die neue Benutzeroberfläche, die grafisch klarer und übersichtlicher daherkommt.

