Bei den Motoren muss der Basisantrieb ein wenig Federn lassen: Statt 252 PS leistet der Zweiliter-Vierzylinder zukünftig 245 PS. Grund ist der Einsatz eines Otto-Partikelfilter, den die neue Abgasnorm nötig macht. Als Verbrauchswert gibt der Hersteller 8,1 Liter an. Weitere Motoren werden nachgereicht.

Wichtigste Neuerung: Das durchgehende Leuchtenband am Heck.

Wichtigste äußerliche Änderung: die neue Heckklappe mit dem mittlerweile typischen durchgehendem Leuchtenband. Dazu gibt es neu gestaltete Scheinwerfer, die nun mit LED- statt Xenon-Technik arbeiten und serienmäßig an Bord sind. Neue Karosseriefarben und Felgen bis 21 Zoll runden das Design-Lifting ab. Innen zieht ein neues Infotainment-System mit Online-Navigation, Sprachsteuerung und größerem Bildschirm ein. Neu auf der Optionsliste findet sich ein Stauassistent, der bis Tempo 60 das Steuer übernimmt.

Porsche passt den Macan an den Auftritt der übrigen Modelle an. Dazu gibt es einen überarbeiteten Vierzylinder mit weniger Leistung, aber saubererem Abgas.