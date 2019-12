Darüber hinaus hat Porsche den rund 65.550 Euro netto teuren GTS in mehreren Punkten sportlicher ausgelegt. Zu den Maßnahmen gehören eine spezielle Abstimmung der Dämpferregelung PASM und eine Fahrwerksabsenkung um 1,5 Zentimeter. Außerdem wurde der flotte Macan mit 20-Zoll-Rädern und groß dimensionierten Bremsscheiben aufgerüstet. Ebenfalls zum Serienumfang gehören ein Sport-Design-Paket, rot lackierte Bremssättel, schwarze Inlays in der Außenhaut, eine Sportabgasanlage mit dunkel lackierten Endrohren sowie abgedunkelte Leuchtelemente. Der Innenraum wurde mit Alcantara und Applikationen aus gebürstetem Aluminium sowie mit Sportlenkrad und Sportsitzen aufgewertet.

Porsche bietet ab sofort für die Baureihe Macan wieder die sportlich akzentuierte Version GTS an. Im Vergleich zum 2015 erstmalig angebotenen GTS hat die modernisierte Variante unter anderem etwas mehr Leistung erhalten: Der neue 2,9-Liter-V6-Biturbo mobilisiert 380 PS und 520 Newtonmeter Drehmoment und damit 20 PS mehr als bisher. Zugleich verkürzt sich die Sprintzeit des 1,9-Tonners um 0,3 auf 4,9 Sekunden. In Kombination mit dem Sport-Chrono-Paket erreicht der Macan nach nur 4,7 Sekunden die 100er-Marke. Die Höchstgeschwindigkeit steigt um 5 auf 261 km/h.

Der Name Macan bedeutet auf Indonesisch "Tiger". Als GTS hat er allerdings auch Gene eines schnellen Geparden.

1/7 Foto: Porsche

