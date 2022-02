Wer packt am meisten?

Den Antrieb übernimmt der aus dem Einstiegs-Macan bekannte 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit 265 PS, der an ein Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb gekoppelt ist. Die Auslieferungen starten im April, Bestellungen zu Preisen ab knapp 58.400 Euro (netto) sind bereits jetzt möglich. Der Aufschlag im Vergleich zum identisch motorisierten Basis-Macan beträgt rund 5.000 Euro.

Nach 911 und Boxster legt Porsche nun auch den Macan in einer puristisch-sportlichen „T“-Variante vor. Zu den Besonderheiten des Mittelklasse-SUV zählen ein speziell abgestimmtes Sportfahrwerk mit elektronischer Dämpferregelung, steifere Stabilisatoren und ein hecklastig ausgelegtes Allradsystem. Die Ausstattung umfasst Sportsitze, Sportlenkrad und eine Stoppuhr auf dem Armaturenbrett, optisch setzt sich die neue Variante unter anderem durch graue Karosserie-Zierteile von den anderen Varianten ab.

