Der Macan (245 PS) kostet ab 50.250 Euro, der Macan S mit 354 PS steht ab 54.960 Euro in der Preisliste.

Äußerlich unterscheidet sich der Turbo von seinen Modellgeschwistern etwa durch besondere 20-Zoll-Alus, ein spezielles Bugteil sowie einen feststehenden Dachspoiler im Doppelflügeldesign. 18-Wege-Sportsitze und eine Bose-Anlagen gehören unter anderem zum Serienumfang. Optional stehen eine höhenverstellbare Luftfederung, das Porsche Torque Vectoring Plus und Keramikbremsen zur Wahl.

Mit 440 PS übertrifft der neue, aus Cayenne- und Panamera-Modellen bekannte 2,9-Liter- Sechszylinder-Biturbomotor den bisherigen 3,6- Sechszylinder-Turbo um 40 PS. Der Standardspurt gelingt in 4,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h. Wer das optionale Sport-Chronopaket (958 Euro) ordert, schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,3 Sekunden. Das maximale Drehmoment von 550 Nm liegt zwischen 1.800 und 5.600 Umdrehungen pro Minute an. Die Kraftübertragung übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Als Normverbrauch gibt Porsche für den Allradler 9,8 Liter an.

Nach Macan und Macan S schiebt Porsche jetzt das Topmodell des im vergangenen Herbst gelifteten SUV nach. Sein Debüt gibt der Turbo auf der IAA in Frankfurt (12. -22.September). Der Macan Turbo leistet 440 PS und kostet ab 77.244 Euro (alle Preise netto).

