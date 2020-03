Ab Mai bietet Porsche den neuen Vollschalensitz zunächst für die Modellreihen 911 und 718 an. Das Angebot ist zunächst auf 40 Sitzprototypen für den europäischen Rennstreckeneinsatz in Verbindung mit einem 6-Punkt-Gurt beschränkt. Ab Sommer 2021 sollen die Sitze auch für Fahrzeuge mit Straßenzulassung in drei Härten und Farben zur Verfügung stehen. Langfristig sollen Anpassungen an die Körperkontur des Kunden möglich sein.

Damit Kunden den Härtegrad ihres Sitzes individuell bestimmen können, setzt Porsche auf den Einsatz von 3D-Druckern. Mit der Studie "3D-Druck Bodyform Vollschalensitz" startet das Unternehmen eine Alternative zur herkömmlichen Polsterung von Sitzen. Die Mittelbahn wie Kissen- und Lehnenspiegel wird zum Teil aus Materialien gefertigt, die über ein 3D-Druckverfahren hergestellt werden. So lassen sich Kundenwünsche nach Sitzhärte einfacher realisieren. Der so gestaltete Sitz soll sich zudem durch weniger Gewicht, verbesserten Komfort und eine gute Klimatisierung auszeichnen.

Drucken statt Polstern: Porsche will Sitze individuell anpassen und setzt dafür auf 3D-Technik. Profitieren werden zuerst Sportfahrer, dann sportliche.

Porsche Sportsitz aus dem Drucker Polsterteile per 3D-Druck

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives