Das erste reinelektrische Porsche-Modell kann nun vorbestellt werden. In einem Formular auf der Porsche-Website bietet der Hersteller potenziellen Kunden an, ihr Interesse am neuen Taycan zu bekunden und eine Anzahlung für den Stromer bei einem selbst ausgewählten Porsche-Zentrum abzugeben. Diese schreiben die Stuttgarter nicht fest, jedoch empfiehlt die Marke ihren Händlern „dass die Interessenten im Rahmen der Taycan-Anzahlungsoption um eine Anzahlung in Höhe von EUR 2.500 inklusive Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe gebeten werden“. Die Anzahlung wird dann bei einer Bestellung auf den noch nicht kommunizierten Kaufpreis angerechnet. Porsche verspricht im Rahmen der Anzahlungsoption jedoch weder eine bevorzugte Behandlung des Kunden, noch einen Liefertermin. Immerhin erhalten Anzahler detaillierte Informationen zum Taycan sowie ein Zertifikat über die geleistete Zahlung.

Die von zwei E-Motoren mit zusammen 600 PS angetriebene, viersitzige Allrad-Sportlimousine geht 2020 in Serie. Sinngemäß bedeutet der aus dem orientalischen Sprachraum stammende Name „lebhaftes, junges Pferd“. Der Taycan beschleunigt in weniger als 3,5 Sekunden auf Tempo 100, mehrere Beschleunigungsvorgänge hintereinander sind ohne großen Leistungsverlust möglich, verspricht Porsche. Die maximale Reichweite beträgt über 500 Kilometer (nach NEFZ). Der viertürige Sportwagen unterhalb des Panamera verfügt über eine 800-Volt-Architektur, am Schnellladenetz lässt sich in rund vier Minuten Energie für 100 Kilometer Reichweite nachladen