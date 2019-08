Hinterm Lenkrad blickt der Fahrer auf ein weiteres Display mit 16,8 Zoll Bildschirmdiagonale, das als Kombiinstrument in erster Linie fahrrelevante Informationen anzeigt. Allerdings kann der Fahrer zwischen vier Anzeigemodi wählen. Der klassische Modus bietet eine herkömmliche Rundinstrumente-Optik wie man sie von einem typischen Sportwagen gewohnt ist. Alternativ gibt es eine reduzierte Ansicht dieser Informationen. Außerdem gibt es zwei Karten-Modi. Im Vollkarten-Modus wird auf Rundinstrumente komplett verzichtet und die Navigationskarte vollflächig gezeigt. Im zweiten Karten-Modus wird hingegen noch mittig ein Powermeter eingeblendet.

Beim Kombiinstrument handelt es sich um ein gewölbtes Display mit kleinen Bedienfeldern an den Rändern.

Der fahrerzentrierte Arbeitsplatz des Taycan sieht auf den ersten Blick recht konventionell aus. Hinterm Lenkrad gibt es ein Kombiinstrument, auf dem Armaturenbrett ist eine Analoguhr, die Vordersitze sind durch eine wuchtige Mittelkonsole getrennt. Doch auf dieser findet sich kein Gangwahlhebel. Dafür gibt es ein 8,4-Zoll-Touchscreen mit haptischer Feedback-Technik, über den sich viele Fahrzeugfunktionen wie etwa die Klimaanlage steuern lassen, was wiederum eine Reduzierung der Schalter und Knöpfe erlaubt. Oberhalb von diesem Bildschirm befindet sich zudem zentral im Armaturenbrett eingebettet ein weiterer 10,9-Zoll-Touchscreen, über den sich unter anderem Infotainment-Inhalte wie Musik oder Navigation regeln und anzeigen lassen.

