Die Porsche Financial Services ist eine 100-prozentige Tochter des Sportwagenherstellers. Ihr Angebot umfasst Finanzierungsangebote für Porsche-Fahrzeuge und die Volkswagen-Marken Bentley, Lamborghini und Bugatti sowie Händlerfinanzierungen, Versicherungen und Kreditkarten.

Wer mit einem PS-starken Sportwagen bei seiner Versicherung anklopft, wird häufig abgewiesen, oder muss extrem hohe Raten bezahlen. Deshalb springen hier häufig die Hersteller ein und bieten spezielle Tarife an. Im Falle des neuen E-Sportlers Taycan legt nun Porsche Financial Services eigene Versicherungsangebote auf.

Supersportwagen zu versichern ist extrem teuer. Deshalb springen hier oft die Hersteller ein - so auch beim Porsche Taycan.

