Die Standardversion des 4S kombiniert eine 79-kWh-Batterie mit einem 530 PS starken Allradantrieb. Der Stromspeicher soll knapp über 400 Kilometer Reichweite erlauben. Optional lässt sich der Taycan 4S mit einer größeren Batterie mit 93 kWh Nettokapazität und 463 Kilometer WLTP-Reichweite bestellen, mit der die Leistung auf bis zu 420 kW/571 PS steigt. Die Fahrleistungen sind in beiden Fällen gleich: Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 dauert 4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 250 km/h begrenzt. Zum Vergleich: Die Topversion Turbo S mit bis zu 762 PS schafft den Sprint in 2,8 Sekunden und erreicht maximal 260 km/h.

Auf der IAA im September präsentierte Porsche den Elektrosportwagen Taycan zunächst in den Antriebsvarianten Turbo und Turbo S. Erweitert wird das Angebot nun um die knapp 90.000 Euro (alle Preise netto) teure Basisversion 4S, für die zwei Batterieoptionen und damit auch zwei Leistungsstufen zur Verfügung stehen.

Ab sofort ist der Porsche Taycan auch in der Basisversion 4S bestellbar.

Ab sofort ist der Porsche Taycan auch in der Basisversion 4S bestellbar.

