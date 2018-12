firmenauto zeigt Ihnen alle derzeit in Deutschland erhältlichen Plug-in Hybride. In unserer Bildergalerie finden Sie Infos und Daten zu jedem Modell.

Im Gegensatz zu einem vollelektrischen Auto kann ein Plug-in Hybride nur kurze Distanzen elektrisch fahren. Das liegt an der kleineren Batterie. Allerdings tut sich auch hier einiges, so dass die PIH-Modelle nach Norm meist 40 bis 50 Kilometer weit kommen. In der Praxis bei normaler Fahrweise schaffen sie aber selten mehr als 30 Kilometer.

Wer weitere Strecken unterwegs ist, kann den Strom in der Batterie auch aufsparen. Beispielsweise, wenn er die letzten Kilometer zum Ziel elektrisch fahren will. Notfalls lässt sich die Batterie sogar während der Fahrt aufladen. Allerdings hat das einen höheren Spritverbrauch zur Folge, so dass sich das Aufladen an der Steckdose eher lohnt. Wer häufig lange Strecken fährt, sollte ein Modell mit Schnelllademöglichkeit wählen.

Mit der Einführung der strengeren Verbrauchsmessung WLTP haben sich die Verbrauchs- und Emissionswerte verschlechtert, sodass etliche Modelle keine Umweltprämie mehr bekommen. Betroffen sind beispielsweise alle nach dem 1. September 2018 zugelassenen Plug-in Hybriden von Volvo mit Ausnahme des neuen V60. Überhaupt gilt es bei der Wahl des Modells künftig sehr genau hinzuschauen, damit man den Öko-Bonus bekommt. Alle förderfähigen Fahrzeuge listet das Bundesfinanzministerium in einer Liste auf.

Klicken Sie durch die Bildergalerie und sehen Sie alle derzeit in Deutschland erhältlichen Plug-in Hybriden sowie ihr Preise und technischen Daten.