Im Gegensatz zu einem vollelektrischen Auto kann ein Plug-in Hybride nur kurze Distanzen elektrisch fahren. Das liegt an der kleineren Batterie. Allerdings tut sich auch hier einiges, so dass die PIH-Modelle nach Norm meist 40 bis 50 Kilometer weit kommen, was bei vernünftiger Fahrweise auch machbar ist.

Wer weitere Strecken unterwegs ist, kann den Strom in der Batterie auch aufsparen. Beispielsweise, wenn er die letzten Kilometer zum Ziel elektrisch fahren will. Notfalls lässt sich die Batterie sogar während der Fahrt aufladen. Allerdings hat das einen höheren Spritverbrauch zur Folge, so dass sich das Aufladen an der Steckdose eher lohnt. Wer häufig lange Strecken fährt, sollte ein Modell mit Schnelllademöglichkeit wählen.

Kleine, kompakte Plug-in Hybride (2021) Daten, Preise, Umweltbonus

Der Kauf eines neuen Plug-in Hybriden wird mit 6.750 Euro netto bezuschusst, sofern der Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro liegt. Für einen zwischen 40.000 und 65.000 Euro teuren Fahrzeug gibt es 5.625 Euro. Voraussetzung für jegliche Förderung: Das Auto hat nach WLTP eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern oder einen maximalen CO2-Ausstoß von 50 g/km.

Alle Mittelklasse Plug-in Hybride (2021) Daten, Preise, Umweltbonus

Alle förderfähigen Fahrzeuge listet das Bundesfinanzministerium in einer Liste auf. Außerdem fällt für die Privatnutzung eines Firmenwagens mit Plug-in-Antrieb nur 0,5 Prozent Dienstwagensteuer an, also nur die Hälfte eines herkömmlichen Verbrenners. Vollelektrische Firmenwagen müssen dagegen monatlich nur noch mit 0,25 Prozent versteuert werden.

Oberklasse: Alle Plug-in Hybriden (2021) Daten, Preise, Umweltbonus

Letzte Aktualisierung 7.12.: Audi Q3

