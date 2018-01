Sie sind leise, blasen keine Abgase in die Luft und machen jede Menge Spaß zu fahren: Elektroautos gelten als Inbegriff sauberer urbaner Mobilität und sind für viele Kommune der Schlüssel, um das Feinstaubproblem in den Griff zu bekommen. Auf der IAA 2017 war die Elektromobiltät DAS tragende Thema. Fast alle Hersteller haben neue Modelle gezeigt oder angekündigt.

Batterien werden immer billiger

Mit steigenden Stückzahlen sinken die Kosten für die teuren Batterien aber. Mussten die Hersteller vor wenigen Jahren noch für eine kWh in der Akku-Produktion rund 1.000 Euro ausgeben, so ist dieser Wert mittlerweile auf rund 250 Euro gefallen. Bis 2020, so schätzt die Unternehmensberatung McKinsey, liegt die kWh Akkuleistung bei rund 150 Euro. Das würde den Preis der Elektroautos signifikant senken.



Während die Preise für die Batterie sinken, verbauen die Hersteller immer größere und leistungsfähigere Akkus. 200 Kilometer Reichweite sind mittlerweile die Norm und mehr geht häufig. Zumindest nach NEFZ, denn wie viel ein E-Autos tatsächlich verbraucht, hängt extrem von der Fahrweise und der Strecke ab. Wenn bei Hitze und Kälte die elektrische Heizung/Klimaanlage volle Pulle läuft, geht das zusärtlich auf die Batterie und damit auf die Reichweite.

In der Praxis fährt sich ein E-Auto völlig problemlos. Tests von E-Autos finden Sie hier. Hier sehen Sie, welche Stecker es gibt und wie man ein Elektroauto lädt.

Ach ja: Aufgrund der ersten Langzeittests muss man übrigens kaum befürchten, dass die Akkus nicht halten. Sollte im Laufe der Zeit die Leistung aber doch nachlassen, so fällt dies in der Regel unter die umfangreiche Garantie, die fast alle Hersteller für ihre Akkus geben.

Mittlerweile gibt es jede Menge Firmen, die Unternehmen dabei helfen, ein Ladeinfrastruktur für elektrische Firmenwagen aufzubauen. Mehr dazu finden Sie auf unserer Themenseite. Und hier lesen Sie, welche staatlichen Zuschüsse es für die Anschaffung von Elektroautos gibt



Zoom Foto: Citroen