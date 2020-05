Während elektrifizierte Pkw in vielen Firmen nur als grünes Aushängeschild angeschafft werden, erweisen sich manche Elektro-Transporter in Flotten schon als wirtschaftlicher Vorteil. Bewohner und Besucher von Innenstädten freuen sich zudem über weniger Lärm und frischere Luft durch den Elektro-Antrieb. Die Auswahl an Modellen wächst von Monat zu Monat. Transporter von Volumenhersteller wie Mercedes und VW stehen bereits in den Startlöchern oder werden an Testkunden bereits ausgeliefert. Daneben gibt es auch einige elektrifizierte Exoten von kleinen, aber hochspezialisierten Fahrzeugbauern. Ganz neu in der Übersicht: Die ersten E-Transporter des Start-ups I See auf Basis von Opel Vivaro und Movano.

Klicken Sie sich durch die Fotoshow und lernen Sie alle in Deutschland erhältlichen E-Transporter samt Daten kennen.

aktueller Stand: 14.05.2020, neu: Citroen e-Jumpy, Peugeot e-Expert