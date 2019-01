Mehr Extras an Bord

Zu einem späteren Zeitpunkt will der japanische Autobauer das Portfolio des Mazda 3 um eine Limousinen-Version sowie den Skyactiv-X-Motor erweitern. Bei dem neu entwickelten Aggregat handelt es sich um einen Benziner mit Kompressionszündung, der die Vorteile von Diesel- und Ottomotor verbindet. Das "Diesotto"-Triebwerk mit 2,0 Litern Hubraum wird von einem Mildhybrid-System unterstützt. Optional ist der Skyactiv-X mit Allradantrieb kombinierbar.

Der neue Mazda 3 kommt am 22. März in den Handel und ist jetzt zu Preisen ab rund 19.300 Euro netto bestellbar, die Japaner bieten zunächst die fünftürige Steilheckversion an. Einstiegsmotor ist der 122 PS starke Zweiliter-Benziner Skyactiv G mit Mildhybridsystem und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe. Alternativ steht ein 1,8-Liter-Dieselmotor mit 116 PS ab 21.300 Euro netto zur Wahl.

In Sachen Preis und Ausstattung liegt die nun bestellbare Neuauflage des Mazda 3 auf gehobenem Niveau. Eine technische Besonderheit wird allerdings erst später angeboten.

