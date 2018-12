So sieht die Opel-Zukunft aus

Bei exakt 42.008 Euro netto startet ab sofort der Skoda Kodiaq RS, das mit 240 PS aus einem zwei Liter großen Dieselmotor stärkste SUV in der Modellpalette der Tschechen. Die Kraft des RS wird über ein Siebengang-DSG an alle vier Räder übertragen. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Fahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern und Fahrmodi-Verstellung (DCC) sowie ein Soundgenerator, der die Geräuschkulisse des bisher leistungsstärksten Skoda-Selbstzünders sportlicher gestalten soll. Außerdem mit an Bord: Sportsitze mit Alcantara-Bezügen und Carbon-Details im Innenraum.

Im Skoda Kodiaq RS arbeitet der stärkste Diesel, den die Marke bisher im Programm hat. Nun wissen wir auch, was das schnelle SUV kosten wird.

